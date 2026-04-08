Transporte público de Ajman registra mais de 835 mil usuários no 1º trimestre

AJMAN, 8 de abril de 2026 (WAM) — A Autoridade de Transporte de Ajman registrou 835.834 usuários dos serviços de transporte público no primeiro trimestre de 2026, ante 707.071 no mesmo período de 2025. Trata-se de um crescimento de 18,2%.

O aumento foi impulsionado pela melhoria da prontidão operacional e pela ampliação dos serviços, contribuindo para maior fluidez na mobilidade e maior satisfação dos usuários.

O diretor-executivo da Corporação de Transporte Público e Licenciamento da Autoridade de Transporte de Ajman, Sami Ali Al Jallaf, afirmou que o crescimento reflete o desenvolvimento contínuo dos serviços e o compromisso do órgão em oferecer uma experiência de mobilidade segura e organizada que atenda a todos os segmentos da sociedade.

Al Jallaf acrescentou que a autoridade segue implementando seus planos para modernizar o sistema de transporte e aumentar a eficiência operacional, apoiando os deslocamentos diários, melhorando a qualidade de vida e reforçando o papel do transporte público como uma opção prática e sustentável no emirado de Ajman.