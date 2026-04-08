Polícia de Dubai lança iniciativa para promover vida ativa na comunidade

DUBAI, 8 de abril de 2026 (WAM) — A Polícia de Dubai lançará uma nova iniciativa comunitária de ciclismo chamada Ride with Police, em parceria com o Dubai Autodrome, com início nesta quarta-feira (08/04).

A iniciativa será realizada na pista do Dubai Autodrome, em Dubai Sports City, e ocorrerá todas as quartas-feiras ao longo de abril, oferecendo aos participantes um ambiente esportivo seguro e organizado profissionalmente.

Como parte de seu compromisso de melhorar a qualidade de vida e incentivar estilos de vida saudáveis, a Polícia de Dubai afirmou que a iniciativa fortalece o engajamento comunitário e promove atividades que contribuem para o bem-estar geral.

Um dos destaques da iniciativa é a participação de ciclistas profissionais da Polícia de Dubai ao lado de membros da comunidade, proporcionando uma oportunidade de interação, troca de experiências e um ambiente esportivo positivo que estimula conexão e confiança.