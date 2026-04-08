Instituição Nacional de Direitos Humanos monitora impacto dos ataques iranianos nos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 8 de abril de 2026 (WAM) — Uma delegação da Instituição Nacional de Direitos Humanos (NHRI, na sigla em inglês), liderada pelo presidente do órgão, Salem Al Neyadi, realizou visitas de campo a diversos locais nos Emirados Árabes Unidos para monitorar o impacto dos ataques iranianos, que violam diretamente uma série de direitos fundamentais garantidos pelo direito internacional.

As visitas incluíram instalações essenciais, unidades de saúde e áreas residenciais, como parte do papel da instituição na promoção e proteção dos direitos humanos.

Durante as visitas, a delegação avaliou os esforços para prestar serviços essenciais às pessoas afetadas, bem como as medidas voltadas a garantir a segurança da comunidade e reforçar a resposta, em conformidade com os padrões internacionais de direitos humanos, assegurando a proteção dos direitos fundamentais e a preservação da dignidade humana.

As visitas fazem parte do compromisso da instituição de exercer seu mandato de monitorar as condições de direitos humanos e fortalecer sua proteção nos Emirados Árabes Unidos.