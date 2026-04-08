Polícia de Abu Dhabi prende 375 pessoas por divulgar informações enganosas

ABU DHABI, 8 de abril de 2026 (WAM) — A Polícia de Abu Dhabi anunciou a prisão de 375 pessoas de diversas nacionalidades sob suspeita de filmar incidentes e compartilhar informações enganosas nas redes sociais relacionadas aos acontecimentos recentes. Os suspeitos foram encaminhados ao Ministério Público para adoção das medidas legais cabíveis, de acordo com a legislação vigente.

A corporação reafirmou seu compromisso com o reforço da segurança e da proteção em cooperação com as autoridades competentes em todo o emirado, destacando que tais práticas constituem uma violação clara das leis e regulamentos voltados à proteção da sociedade e à preservação da segurança e da estabilidade.

A Polícia de Abu Dhabi afirmou que, apesar de alertas e avisos reiterados, algumas pessoas foram identificadas violando as orientações, ressaltando que as autoridades não tolerarão qualquer envolvimento na disseminação de pânico ou na incitação da opinião pública, condutas consideradas crimes pela legislação.

A corporação também pediu à população que atue com precisão e responsabilidade ao compartilhar informações, recorra a fontes oficiais e evite a disseminação de rumores ou a republicação de conteúdos não verificados.