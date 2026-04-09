Parlamento Árabe condena ataques de Israel ao Líbano e alerta para risco de escalada regional

CAIRO, 9 de abril de 2026 (WAM) — O presidente do Parlamento Árabe, Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, condenou os ataques israelenses “flagrantes e reiterados” contra o Líbano, que resultaram em centenas de vítimas civis entre mortos e feridos, além de grandes perdas materiais.

Em comunicado, Al Yamahi afirmou que “esses ataques bárbaros, além de constituírem uma violação flagrante do direito internacional e de todas as normas e convenções internacionais, refletem a insistência de Israel em arrastar a região para mais caos e instabilidade, além de comprometer os esforços internacionais em curso para reduzir as tensões”.

O presidente do Parlamento Árabe pediu à comunidade internacional que intervenha imediatamente para interromper os ataques, que têm atingido instalações vitais e civis, além de infraestruturas.

Mohammed bin Ahmed Al Yamahi reiterou o apoio integral do Parlamento Árabe ao Líbano e sua total solidariedade ao país diante das circunstâncias críticas que enfrenta atualmente.