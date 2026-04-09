Abdullah bin Zayed discute situação regional por telefone com ministros

ABU DHABI, 9 de abril de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu os desdobramentos na região em ligações telefônicas com ministros das Relações Exteriores de diversos países, após os ataques com mísseis iranianos não provocados e terroristas que atingiram os Emirados Árabes Unidos e outras nações.

As conversas foram com o príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita; Ayman Safadi, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores e Expatriados da Jordânia; e Fernando Aramayo, ministro das Relações Exteriores da Bolívia.

Abdullah bin Zayed e os ministros analisaram os desdobramentos mais recentes na região após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um cessar-fogo de duas semanas entre Estados Unidos e Irã.

Durante as conversas, Abdullah bin Zayed destacou a importância de garantir o compromisso pleno do Irã com o fim imediato de todos os atos hostis na região, a reabertura completa e incondicional do Estreito de Ormuz e o fim das ameaças à liberdade de navegação, aos fluxos do comércio internacional, à segurança energética e à economia global.

Abdullah bin Zayed também agradeceu aos ministros pela solidariedade de seus países com os Emirados Árabes Unidos e afirmou que todos os residentes e visitantes no país estão em segurança.

As ligações também destacaram a importância de esforços internacionais coordenados para alcançar uma paz sustentável na região, de forma a beneficiar suas populações e reforçar a segurança e a estabilidade regionais.