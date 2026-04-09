Aeroporto Internacional do Bahrein retoma voos gradualmente após reabertura do espaço aéreo

MANAMA, 9 de abril de 2026 (WAM) — A Companhia Aeroportuária do Bahrein, operadora e entidade responsável pela gestão do Aeroporto Internacional do Bahrein, confirmou a retomada gradual dos voos após a reabertura do espaço aéreo do país, anunciada pela Autoridade de Aviação Civil do Ministério dos Transportes e Telecomunicações.

Segundo a Bahrain News Agency, a empresa informou que mantém coordenação com diversos parceiros para garantir o retorno eficiente e tranquilo das operações, preservando a segurança e a proteção dos passageiros.