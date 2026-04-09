Emir do Qatar e presidente da França discutem situação regional

DOHA, 9 de abril de 2026 (WAM) — O emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani, recebeu uma ligação do presidente da França, Emmanuel Macron.

Segundo a Qatar News Agency, os dois discutiram os mais recentes desdobramentos regionais e internacionais, com destaque para o acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, além dos esforços internacionais para consolidar a trégua.

A conversa também abordou as implicações políticas e econômicas do cessar-fogo, com ambos enfatizando a importância de alcançar um acordo abrangente que garanta um cessar-fogo permanente envolvendo todas as partes, especialmente diante de seus impactos na estabilidade dos mercados globais de energia e no tráfego marítimo internacional, bem como a necessidade de assegurar a segurança das rotas marítimas e a liberdade de navegação.

Os dois líderes também analisaram a situação no Líbano, destacando a importância de reduzir a escalada, conter as tensões e intensificar os esforços diplomáticos para preservar a paz na região.