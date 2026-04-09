Ministros das Relações Exteriores do Bahrein e da Espanha discutem temas regionais e internacionais

MANAMA, 9 de abril de 2026 (WAM) — O ministro das Relações Exteriores do Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, recebeu uma ligação do ministro das Relações Exteriores, União Europeia e Cooperação da Espanha, José Manuel Albares.

Segundo a Bahrain News Agency, os dois ministros analisaram as relações sólidas e de longa data entre Bahrein e Espanha e discutiram formas de ampliar a cooperação em diversas áreas, em apoio aos interesses comuns de ambos os países.

Os ministros também trocaram opiniões sobre os esforços diplomáticos do Bahrein como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluindo sua presidência do órgão no mês de abril. Durante a conversa, destacaram ainda o papel do Bahrein na promoção de iniciativas voltadas à manutenção da paz e da segurança internacionais, além do fortalecimento da cooperação multilateral eficaz.