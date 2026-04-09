Ataques de Israel deixam 254 mortos e 1.165 feridos no Líbano

BEIRUTE, 9 de abril de 2026 (WAM) — A Direção-Geral da Defesa Civil do Líbano anunciou que o número de mortos nos ataques aéreos israelenses que atingiram várias áreas do país na quarta-feira (08/04), especialmente a capital, Beirute, subiu para 254, enquanto 1.165 pessoas ficaram feridas.

Em comunicado, a Direção informou que suas equipes realizaram operações de resgate, retiraram os feridos e transportaram os mortos dos locais atingidos, além de socorrer várias pessoas que ficaram presas sob os escombros em condições de campo extremamente perigosas e complexas.

O órgão acrescentou que equipes especializadas continuam as operações de busca e resgate e a remoção de escombros em vários locais, indicando que o número de vítimas pode aumentar à medida que os trabalhos em campo prosseguem.