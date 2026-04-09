Bibliotecas Públicas de Sharjah ampliam acesso com serviço 24 horas e soluções digitais

SHARJAH, 9 de abril de 2026 (WAM) — As Bibliotecas Públicas de Sharjah passaram a oferecer acesso contínuo a seus serviços, permitindo que o empréstimo de livros deixe de depender de horários de funcionamento ou do acesso físico às unidades. Por meio do serviço Smart Locker, os usuários podem retirar obras reservadas a qualquer momento, refletindo uma mudança para um modelo mais flexível e centrado no usuário.

Os leitores fazem solicitações pelo catálogo online e retiram os materiais em armários inteligentes localizados na entrada por trás das bibliotecas, utilizando o Emirates ID ou o cartão de associado.

O sistema de catalogação das bibliotecas segue padrões internacionais, como as regras anglo-americanas de catalogação e o sistema de Classificação Decimal de Dewey.

Fundada em 1925, a instituição evoluiu de uma única biblioteca para uma rede com seis unidades no emirado. Atualmente, reúne mais de 791.328 itens físicos e oferece acesso a mais de 15 milhões de conteúdos digitais.

A evolução dos sistemas de catalogação acompanha uma tendência global. Os primeiros catálogos em fichas surgiram em 1791, durante a Revolução Francesa, e foram adotados posteriormente por instituições como a Biblioteca de Harvard, em 1840.

O modelo ganhou escala com a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que começou a imprimir fichas catalográficas em 1901 e chegou a administrar mais de 22 milhões de registros. O sistema, no entanto, entrou em declínio no final do século 20, com a última ficha impressa em 1997.

Uma mudança significativa ocorreu com a introdução da catalogação legível por máquina. O padrão MARC, lançado em 1968, permitiu a digitalização e o compartilhamento de registros bibliográficos, abrindo caminho para a catalogação cooperativa e redes integradas. Em 2015, os catálogos impressos desapareceram completamente.

A modernização das bibliotecas de Sharjah ganhou impulso com a inauguração de sua nova biblioteca central em 2011, que viabilizou sistemas automatizados de catalogação e empréstimo em árabe e inglês.

Em 2019, a instituição ampliou seus serviços digitais, passando a oferecer milhares de e-books e audiolivros. Em 2020, o acesso foi expandido para milhões de recursos digitais multilíngues, o que levou a um aumento de 70% no número de associados e atraiu usuários de diversas nacionalidades.

Em 2021, as Bibliotecas Públicas de Sharjah lançaram a Smart Knowledge Library, plataforma voltada ao aprendizado virtual. O sistema foi aprimorado em 2025 com trilhas estruturadas de aprendizagem, avaliações online e certificações imediatas, otimizadas para uso em dispositivos móveis.

A instituição segue explorando o futuro dos serviços bibliotecários. Para a 26ª edição do Sharjah Libraries’ Literature Award, anunciou o tema “Inteligência Artificial em Bibliotecas: Inovação e Impacto”, evidenciando o foco crescente em tecnologias avançadas.

Globalmente, bibliotecas vêm migrando de sistemas tradicionais como o MARC para modelos de dados interligados, que ampliam a descoberta de conteúdos e conectam o conhecimento em ecossistemas digitais mais amplos.

A trajetória das Bibliotecas Públicas de Sharjah ilustra essa transformação: de ajudar leitores a localizar livros nas estantes à promoção da descoberta digital em larga escala, avançando agora para sistemas de busca mais inteligentes e precisos, que combinam padrões globais com conhecimento local.