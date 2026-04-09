Mubadala registra alta de 17% nos ativos sob gestão, que chegam a US$ 385 bilhões

ABU DHABI, 9 de abril de 2026 (WAM) — A Mubadala Investment Company, investidora soberana com sede em Abu Dhabi, informou forte desempenho financeiro em seus resultados anuais de 2025.

Os ativos sob gestão cresceram 17%, alcançando 1,4 trilhão de dirhams (US$ 385 bilhões), com retornos anualizados superiores a 10% nos períodos de cinco e dez anos.

O diretor-executivo e CEO do grupo, Khaldoon Khalifa Al Mubarak, afirmou que o desempenho da Mubadala em 2025 reflete a estratégia de longo prazo de investir em setores-chave de crescimento nos Emirados Árabes Unidos e no exterior. "Essa estratégia e o desempenho do nosso portfólio nos últimos cinco e dez anos fazem com que a Mubadala permaneça resiliente e bem posicionada para enfrentar os desafios atuais da economia regional e global", disse.

Al Mubarak acrescentou que, ao longo de quase 25 anos, a Mubadala tem investido na criação de líderes setoriais nos Emirados Árabes Unidos e em diferentes partes do mundo. “Em 2025, reforçamos nossas capacidades em inteligência artificial em Abu Dhabi e continuamos a alocar capital para sustentar a visão dos Emirados Árabes Unidos de maior diversificação econômica. Com nosso histórico sólido, estamos confiantes de que sairemos deste período desafiador mais fortes do que antes.”

Os resultados de 2025 refletem a continuidade do desempenho da Mubadala como uma plataforma global disciplinada de capital, com ativos sob gestão em alta de 17% na comparação anual, atingindo 1,4 trilhão de dirhams (US$ 385 bilhões). A empresa também registrou desempenho consistente de longo prazo, com taxas anualizadas de retorno de 10,7% em cinco anos e de 10,3% em dez anos.

A alocação de capital cresceu 20%, chegando a 143 bilhões de dirhams (US$ 39 bilhões), enquanto as receitas provenientes de investimentos atingiram 138 bilhões de dirhams (US$ 38 bilhões), alta de 27%.

O diretor financeiro, Carlos Obeid, afirmou que 2025 foi mais um ano de intensa atividade para a Mubadala, com níveis recordes tanto de alocação quanto de retornos, refletindo a escala e a maturidade da plataforma de investimentos em diferentes classes de ativos e regiões, o que contribui para a solidez do balanço.

“Esse resultado foi alcançado mantendo uma posição robusta de liquidez, baseada no acesso consistente a fontes diversificadas de capital. Essa disciplina nos dá flexibilidade para permanecer resilientes em um ambiente global desafiador e aproveitar oportunidades decorrentes das mudanças na economia mundial”, acrescentou.

A plataforma de investimentos dos Emirados Árabes Unidos reforçou seu papel na geração de valor nacional e na diversificação econômica, contribuindo com 45 bilhões de dirhams (US$ 12,3 bilhões) para o Produto Interno Bruto, o equivalente a 5,7% do PIB não petrolífero de Abu Dhabi.

A Mubadala mantém foco na criação de valor de longo prazo e, em linha com seu mandato como investidora soberana, divulga métricas de desempenho plurianuais.

Desde 2021, a empresa deixou de divulgar indicadores financeiros anuais como receita e lucro líquido, passando a apresentar taxas internas de retorno (IRR, na sigla em inglês) em períodos móveis de cinco anos e, a partir de 2024, também de dez anos, refletindo a natureza de longo prazo de sua estratégia de investimento.