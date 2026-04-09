Organização das Nações Unidas condena ataques massivos de Israel ao Líbano

NOVA YORK, 9 de abril de 2026 (WAM) — O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, condenou de forma inequívoca os ataques massivos realizados por Israel em várias regiões do Líbano na quarta-feira (08/04), que deixaram centenas de civis mortos e feridos, incluindo crianças, além de danos à infraestrutura civil.

Em comunicado divulgado por seu porta-voz, Stéphane Dujarric, na quinta-feira (09/04), Guterres manifestou profundo choque e forte condenação diante do aumento das vítimas civis, expressou condolências ao governo e ao povo do Líbano e desejou rápida e plena recuperação aos feridos.

O secretário-geral alertou que a continuidade das operações militares no Líbano, apesar do cessar-fogo anunciado entre Estados Unidos e Irã, representa um risco grave para a trégua e para os esforços por uma paz duradoura e abrangente na região.

António Guterres reiterou o apelo para que todas as partes cessem imediatamente as hostilidades e destacou a necessidade de respeitar o direito internacional, incluindo o direito internacional humanitário, além de garantir a proteção de civis e de bens civis em todos os momentos.

O chefe da ONU enfatizou que não há solução militar para o conflito e instou todas as partes a recorrerem aos canais diplomáticos e a se comprometerem novamente com a plena implementação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança.