Creative City Fujairah amplia presença global e alcança 180 países

FUJAIRAH, 9 de abril de 2026 (WAM) — A Creative City Fujairah ampliou sua atuação internacional e consolidou sua posição como plataforma econômica e midiática transfronteiriça, com uma rede de parcerias que abrange mais de 180 países, refletindo a rápida expansão da economia de conteúdo e das indústrias criativas digitais.

A zona franca segue desempenhando papel central no desenvolvimento do setor de mídia atual nos Emirados Árabes Unidos, apoiada por um ambiente regulatório flexível e custos operacionais competitivos, que têm atraído investidores e empreendedores de diversas nacionalidades, especialmente nas áreas de produção audiovisual, criação de conteúdo digital, radiodifusão e marketing online.

A Creative City Fujairah acompanha as transformações globais do setor ao adotar soluções inovadoras baseadas em tecnologias avançadas, com destaque para a inteligência artificial, o que aumenta a eficiência dos serviços e alinha suas operações à evolução da economia digital global.

Segundo a instituição, essas parcerias internacionais refletem o crescimento de Fujairah como um hub regional de criação de conteúdo, oferecendo um ecossistema integrado que permite aos investidores operar em um ambiente global aberto, conectando mercados e apoiando a expansão de projetos midiáticos transfronteiriços.

Esse avanço está alinhado à estratégia do emirado de Fujairah de diversificar sua economia e reforçar sua posição como um polo avançado de investimentos.