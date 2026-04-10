Polícia de Dubai ajuda a desarticular rede criminosa escocesa em operação internacional

ABU DHABI, 10 de abril de 2026 (WAM) — A Polícia de Dubai, em coordenação com o Ministério do Interior, desempenhou papel decisivo na desarticulação do “clã Lyons”, organização criminosa escocesa, em uma operação internacional contra lavagem de dinheiro e crime organizado transnacional.

No âmbito da operação “Armorum”, a Polícia de Dubai prendeu um integrante-chave do grupo ao chegar a um aeroporto do emirado, após a emissão de um alerta vermelho da Interpol.

A ação, liderada pela Guarda Civil da Espanha, resultou na prisão de 14 pessoas em vários países, reforçando o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com a cooperação internacional em segurança e sua capacidade de rastrear alvos de alto valor além das fronteiras.

A operação envolveu um alto nível de coordenação entre forças de segurança, reunindo a Polícia de Dubai, a Guarda Civil espanhola, a Europol, a Agência Nacional do Crime do Reino Unido e a Agência Antidrogas dos Estados Unidos, além de outras autoridades policiais. O esforço conjunto permitiu identificar integrantes da rede, desmantelar sua estrutura e apreender ativos ligados às atividades criminosas.

As investigações apontaram que o grupo atuava no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro, com operações na Europa, no Oriente Médio e na Ásia. A organização utilizava empresas de fachada e transações financeiras complexas para administrar e ocultar recursos de origem ilícita.