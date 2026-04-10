Emir do Qatar discute situação regional com primeiro-ministro do Paquistão

DOHA, 10 de abril de 2026 (WAM) — O emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani, discutiu os desdobramentos regionais, com destaque para o anúncio de cessar-fogo, durante ligação com o primeiro-ministro do Paquistão, Muhammad Shehbaz Sharif.

Segundo a Qatar News Agency, o premiê paquistanês apresentou ao emir detalhes do acordo de cessar-fogo. Os dois também abordaram a agressão contra o Líbano e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regionais, destacando a necessidade de apoiar esforços de paz e resolver conflitos por meio do diálogo e da diplomacia.