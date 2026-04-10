Kuwait condena ataques com drones do Irã e aliados contra instalações vitais

KUWAIT, 10 de abril de 2026 (WAM) — O Ministério das Relações Exteriores do Kuwait condenou os ataques com drones realizados pelo Irã e grupos aliados contra instalações vitais no país na noite de quinta-feira (09/04), classificando-os como uma violação flagrante da soberania e do espaço aéreo nacional.

Em comunicado, a pasta afirmou que as ações representam uma violação grave do direito internacional, do direito internacional humanitário e da Carta das Nações Unidas. O ministério destacou ainda que a continuidade desses ataques compromete os esforços regionais e internacionais recentes que levaram ao anúncio de um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã.

O texto ressaltou a necessidade de que a comunidade internacional pressione o Irã e seus aliados a cessar imediatamente e sem condições todas as ações hostis contra o Kuwait e outros países da região, em conformidade com a Resolução 2817 (2026) do Conselho de Segurança da ONU.

O ministério reiterou ainda o compromisso do Kuwait com seu direito à autodefesa, conforme o Artigo 51 da Carta da ONU, e afirmou que o país adotará todas as medidas necessárias para preservar sua soberania, segurança e estabilidade nacional.