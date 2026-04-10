Ministro egípcio discute esforços de desescalada em Bagdá

BAGDÁ, 10 de abril de 2026 (WAM) — O ministro das Relações Exteriores e Migração do Egito, Badr Abdelatty, discutiu na quinta-feira (09/04), em Bagdá, formas de reduzir a escalada regional e fortalecer a cooperação bilateral com autoridades iraquianas.

Durante os encontros, o chanceler egípcio destacou a importância de intensificar os esforços diplomáticos para evitar maior instabilidade na região e ressaltou a necessidade de apoiar a segurança e a soberania do Iraque como base para a paz regional.

As conversas também abordaram temas de interesse comum, incluindo parcerias econômicas e a implementação de projetos estratégicos conjuntos no âmbito do mecanismo de cooperação tripartite entre Egito, Iraque e Jordânia.

A visita ocorre no contexto de consultas regionais em andamento voltadas a enfrentar os desafios atuais e promover a estabilidade por meio do diálogo e da coordenação entre países árabes.