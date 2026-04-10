Comissão Europeia destaca importância de garantir navegação livre no Estreito de Ormuz sem taxas

BRUXELAS, 10 de abril de 2026 (WAM) — A Comissão Europeia destacou a necessidade de garantir a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz sem a imposição de taxas ou cobranças.

O porta-voz da instituição, Anouar El Anouni, afirmou durante coletiva de imprensa na sede da União Europeia, em Bruxelas, que o direito internacional assegura a liberdade de navegação, o que implica a ausência de pagamentos para trânsito. Acrescentou que a liberdade de navegação é um bem público que deve ser garantido, ressaltando a importância de respeitar as regras internacionais que regem o tráfego em rotas marítimas internacionais.