Primeiro-ministro do Qatar discute situação regional com ministro português

DOHA, 10 de abril de 2026 (WAM) — O primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Qatar, xeique Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, recebeu uma ligação do ministro das Relações Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, segundo a Qatar News Agency.

Durante a conversa, os dois analisaram os desdobramentos na região após o anúncio de um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, além de outros temas de interesse comum.

O primeiro-ministro reiterou a posição do Qatar de acolher o anúncio da trégua e destacou a necessidade de avançar rapidamente para evitar uma nova escalada de tensões na região. Também ressaltou a importância de garantir a segurança das rotas marítimas e a liberdade de navegação e do comércio internacional, em conformidade com o direito internacional, como forma de preservar a estabilidade regional e as cadeias globais de abastecimento.