Banco Central dos Emirados reúne CEOs de bancos operando no país

ABU DHABI, 10 de abril de 2026 (WAM) — O presidente do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês), Khaled Mohamed Balama, reuniu-se com os diretores-executivos de bancos que operam no país, com a presença de vice-presidentes e altos funcionários da instituição.

O encontro analisou as principais iniciativas e projetos do CBUAE, além dos avanços na implementação do pacote de resiliência das instituições financeiras (FIRP), anunciado em 17 de março de 2026 para fortalecer a solidez do setor.

A reunião também tratou das iniciativas no âmbito do programa de transformação da infraestrutura financeira (FIT), voltadas a reforçar a resiliência operacional das instituições financeiras e aumentar a eficiência dos sistemas de pagamentos digitais. O banco informou avanços conforme o cronograma em projetos de digitalização financeira, incluindo a emissão do esquema doméstico de cartões “Jaywan”.

Os participantes destacaram ainda o progresso na ampliação dos serviços oferecidos pela plataforma de finanças abertas “Al Tareq” e pela plataforma de pagamentos instantâneos “Aani”, iniciativas que reforçam a posição dos Emirados Árabes Unidos como polo financeiro global e centro de inovação e transformação digital.

O CBUAE reiterou o compromisso com a estabilidade financeira e a resiliência do sistema bancário e instou os bancos a cumprirem diretrizes regulatórias sobre autenticação de identidade de clientes, incluindo o uso de senhas de uso único (OTP) em aplicações digitais. Segundo o banco, essas medidas contribuíram para reduzir fraudes eletrônicas e ampliar a proteção ao consumidor.

Os participantes discutiram ainda os aspectos operacionais e o andamento da implementação do FIRP em seus principais eixos e avaliaram que o pacote tem sido eficaz ao mitigar impactos potenciais sobre a economia e o setor bancário diante do cenário atual. Isso se reflete no uso ativo das reservas obrigatórias pelos bancos, na realização regular de testes das facilidades de crédito com prazo determinado e na utilização eficiente desses instrumentos quando necessário.

No primeiro trimestre de 2026, as reservas mantidas pelos bancos no CBUAE aumentaram para 439 bilhões de dirhams (US$119,5 bilhões), sendo 271 bilhões de dirhams (US$73,8 bilhões) em reservas obrigatórias e 168 bilhões de dirhams (US$45,7 bilhões) em liquidez excedente.

Além disso, os bancos detêm 263 bilhões de dirhams (US$71,6 bilhões) em títulos do CBUAE, incluindo títulos monetários e certificados islâmicos de depósito, que podem ser utilizados para gestão de liquidez. O total de ativos do setor bancário dos Emirados Árabes Unidos alcançou 5,5 trilhões de dirhams (US$1,5 trilhão).

“O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos permanece comprometido em preservar a resiliência do sistema financeiro e fortalecer sua competitividade global, em linha com a visão da liderança do país”, afirmou o presidente do banco central.

Ele acrescentou que o diálogo contínuo com os CEOs dos bancos reflete uma parceria sólida com as instituições financeiras licenciadas e um compromisso conjunto de manter um setor bancário estável, resiliente e voltado para o futuro, apoiando o crescimento econômico sustentável com base em gestão prudente de riscos e governança robusta.