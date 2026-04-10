Chefe da equipe de gestão de emergências, crises e desastres de Abu Dhabi visita vítimas de ataques iranianos

ABU DHABI, 10 de abril de 2026 (WAM) — O comandante-geral da Polícia de Abu Dhabi e chefe da equipe de Gestão de Emergências, Crises e Desastres de Abu Dhabi (ADCMC, na sigla em inglês), major-general Ahmed Saif bin Zaitoon Al Muhairi, reafirmou o compromisso do emirado com o monitoramento contínuo da saúde de pessoas afetadas pelos ataques iranianos durante visita às vítimas.

Al Muhairi avaliou a eficácia dos planos de tratamento e verificou a prestação de cuidados integrados nos mais altos padrões.

Matar Saeed Al Nuaimi, diretor-geral do ADCMC; Dr. Rashed Obaid Al Suwaidi, diretor-geral do Centro de Saúde Pública de Abu Dhabi (ADPHC); Dr. Marwan Al Kaabi, CEO do Sheikh Shakhbout Medical City (SSMC), e outras autoridades acompanharam a visita.

Durante a agenda, a delegação encontrou pacientes feridos e seus familiares, ouviu avaliações sobre os serviços médicos e reiterou que a segurança da comunidade permanece como objetivo central da estratégia de gestão de crises de Abu Dhabi, independentemente da evolução do cenário regional.

O major-general destacou a necessidade de mobilizar todas as capacidades logísticas e médicas para acelerar a recuperação e afirmou sentir orgulho da elevada moral dos pacientes, desejando-lhes rápida recuperação.

A autoridade afirmou também que a eficiência da resposta médica reflete a solidez da infraestrutura de Abu Dhabi e o planejamento antecipado, além de expressar confiança nos protocolos de reabilitação e nos padrões avançados adotados pelo SSMC, que sustentam um processo abrangente de recuperação.

Al Muhairi também elogiou o profissionalismo das equipes médicas e administrativas e seu compromisso com a missão humanitária, ressaltando que essas capacidades são fundamentais para a proteção da sociedade e constituem a base do sistema de gestão de emergências, crises e desastres.

A delegação afirmou que a coordenação eficaz entre os diferentes setores segue sendo essencial para garantir uma resposta ágil e eficiente e destacou que as autoridades continuam a acompanhar os indicadores de recuperação e a prestar apoio aos afetados até a plena recuperação.

Segundo os participantes, o ADCMC mantém o monitoramento contínuo desses indicadores para assegurar a qualidade de vida e o suporte necessário às pessoas atingidas até sua completa recuperação.