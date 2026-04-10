Emirados Árabes Unidos vão sediar reuniões anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional em 2029

ABU DHABI, 10 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos anunciaram que vão sediar, em Abu Dhabi, as reuniões anuais de 2029 do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), em mais um sinal de confiança internacional na economia do país.

A decisão reforça a posição dos Emirados Árabes Unidos como polo financeiro global e parceiro relevante na promoção da estabilidade do sistema econômico internacional e na definição de seus rumos futuros.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, afirmou: “Em uma decisão global que expressa confiança internacional e destaca a solidez financeira dos Emirados Árabes Unidos, o país foi escolhido para sediar, em Abu Dhabi, as reuniões anuais de 2029 do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, o que reflete a força e a capacidade de seu povo.”

Mohammed bin Rashid acrescentou que os encontros reúnem presidentes de bancos centrais e ministros das Finanças de cerca de 190 países e funcionam como uma plataforma central para a formulação de políticas de estabilidade financeira global e para a definição do futuro da economia internacional.

O governante de Dubai declarou ainda orgulho pelo país, por seus talentos econômicos e financeiros e por sua crescente relevância global, destacando a confiança contínua da comunidade internacional.

Os Emirados Árabes Unidos foram escolhidos após obter o maior número de votos em um processo internacional de avaliação, evidenciando a confiança global em sua força econômica, capacidade institucional e ambiente econômico estável e resiliente.

A decisão também reflete as políticas fiscais e monetárias equilibradas do país, sua infraestrutura avançada e sua experiência na organização de grandes eventos internacionais, reforçando seu papel como plataforma global de diálogo econômico multilateral.

A escolha se apoia ainda no histórico do país, que já sediou o mesmo evento em Dubai em 2003.

O vice-governante de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, xeique Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, afirmou que sediar os encontros está alinhado à estratégia nacional de fortalecer parcerias internacionais e ampliar o papel do país como centro de apoio à estabilidade econômica e financeira global.

Maktoum bin Mohammed bin Rashid acrescentou que os Emirados Árabes Unidos continuarão a reforçar sua posição na construção do futuro da economia global, com base em abertura, cooperação e políticas fiscais e econômicas flexíveis que impulsionam crescimento e estabilidade.

“Esse evento global oferecerá uma plataforma relevante para promover um diálogo financeiro e econômico construtivo entre países. Estamos comprometidos em oferecer um ambiente ideal que leve a resultados concretos, apoiando o desenvolvimento sustentável e fortalecendo a integração econômica e financeira global”, disse.

O xeique destacou que sediar o encontro demonstra a prontidão do país, apoiada por infraestrutura avançada e comprovada capacidade organizacional, para atuar como centro global de tomada de decisões econômicas e plataforma eficaz para o fortalecimento de parcerias internacionais.

As reuniões anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional estão entre os principais encontros econômicos do mundo, reunindo ministros das Finanças, presidentes de bancos centrais, formuladores de políticas e especialistas de mais de 190 países.

Realizadas anualmente, as reuniões servem como espaço para discutir prioridades econômicas globais, incluindo perspectivas de crescimento, estabilidade financeira, desenvolvimento sustentável e desafios enfrentados pela economia mundial.

Nesse contexto, sediar o evento tem importância estratégica para os Emirados Árabes Unidos, reforçando seu papel como parceiro confiável na tomada de decisões econômicas internacionais.

A escolha também reflete a atuação ativa do país no fortalecimento da cooperação multilateral e na promoção do diálogo entre economias desenvolvidas e emergentes.

Por meio dessas plataformas, os Emirados Árabes Unidos buscam acelerar o desenvolvimento de soluções inovadoras para desafios econômicos globais, ao mesmo tempo em que promovem crescimento econômico inclusivo e sustentável em escala global.