Conselho de Cooperação do Golfo saúda decisão do governo do Líbano sobre autoridade estatal em Beirute

RIAD, 10 de abril de 2026 (WAM) — O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jasem Albudaiwi, saudou a decisão do gabinete do Líbano que pede ao Exército e às forças de segurança que reforcem o controle pleno do Estado sobre a governadoria de Beirute e restrinjam o porte de armas exclusivamente às autoridades legítimas.

Albudaiwi afirmou que a medida representa um passo importante para reforçar a soberania do Líbano e fortalecer suas instituições legítimas, contribuindo para a preservação da segurança e da estabilidade, além de garantir a proteção de cidadãos e residentes.

O secretário-geral reiterou a posição constante do CCG de apoio à soberania, segurança, estabilidade e integridade territorial do Líbano, destacando que a decisão está alinhada às aspirações do povo libanês por segurança, estabilidade e desenvolvimento.