Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos discute situação regional com autoridades

ABU DHABI, 11 de abril de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com homólogos sobre os desdobramentos regionais após os ataques com mísseis iranianos, classificados como não provocados e terroristas, contra o país e outras nações.

Abdullah bin Zayed falou com a ministra das Relações Exteriores, Comércio e Defesa da Irlanda, Helen McEntee; o ministro das Relações Exteriores de Portugal, Paulo Rangel; e o ministro das Relações Exteriores e Culto da Costa Rica, Arnoldo André Tinoco.

O diplomata emiradense agradeceu aos ministros pela solidariedade de seus países e afirmou que todos os residentes e visitantes nos Emirados Árabes Unidos estão em segurança.

As conversas também abordaram os desdobramentos após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um cessar-fogo de duas semanas entre Estados Unidos e Irã.

As ligações destacaram ainda a importância de esforços internacionais coordenados para alcançar uma paz sustentável e promover a segurança e a estabilidade na região.