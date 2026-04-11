Presidente dos Emirados Árabes Unidos e Mohammed bin Rashid: o país superou a crise por meio da união da sociedade e da eficácia das instituições

ABU DHABI, 11 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, na presença do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan.

As autoridades expressaram votos pela continuidade da segurança, estabilidade e prosperidade dos Emirados Árabes Unidos. O encontro também abordou os esforços em curso em todo o país por parte de instituições militares e civis.

Os líderes também elogiaram a atuação das Forças Armadas e das instituições militares e de segurança na proteção da segurança nacional, da integridade territorial e da população diante dos ataques iranianos classificados como terroristas.

As autoridades afirmaram que o país superou a crise com força, resiliência e determinação, destacando a capacidade dos Emirados Árabes Unidos de enfrentar desafios por meio da eficácia de suas instituições e da coesão de sua sociedade.

Participaram da reunião o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o primeiro vice-governante de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, xeique Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; o segundo vice-governante de Dubai, xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; o representante do governante na região de Al Ain, xeique Hazza bin Zayed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; o xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; o presidente do conselho da Autoridade Zayed para Pessoas com Determinação, xeique Khalid bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos dos Heróis Caídos, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o presidente da Autoridade de Aviação Civil de Dubai e presidente e CEO do Emirates Group, xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum; o ministro da Tolerância e Convivência, xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan; além de outros xeiques e autoridades.