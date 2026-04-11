Economia do Conselho de Cooperação do Golfo cresce no 3º trimestre de 2025 com avanço do setor não-petrolífero, diz GCC-Stat

MASCATE, 11 de abril de 2026 (WAM) — A economia do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) cresceu no terceiro trimestre de 2025, refletindo a capacidade contínua da região de equilibrar o papel do setor de petróleo ao mesmo tempo em que amplia a contribuição das atividades não petrolíferas para o Produto Interno Bruto (PIB), segundo dados do Centro Estatístico para os Países Árabes do Golfo (GCC-Stat).

O PIB nominal dos países do bloco alcançou cerca de US$ 595 bilhões no período, com crescimento anual de 2,2% em relação ao mesmo trimestre de 2024, informou o órgão em seu boletim semanal.

O crescimento também se refletiu no PIB real, que atingiu US$ 474 bilhões no terceiro trimestre de 2025, com alta anual de 5,2% na comparação com o mesmo período do ano anterior, indicando expansão da atividade econômica para além dos efeitos de preços.

O boletim indicou ainda que todas as economias do CCG registraram crescimento positivo do PIB real no período, reforçando o quadro geral de estabilidade econômica na região.

As economias do bloco seguem avançando na diversificação. Embora as atividades de extração de petróleo e gás continuem como principal componente, com 22% do PIB nominal no terceiro trimestre, os setores não petrolíferos ampliaram sua participação.

A indústria respondeu por 12,4% do PIB, seguida pelo comércio atacadista e varejista (9,7%), construção (8,4%), administração pública e defesa (7,5%), atividades financeiras e de seguros (7%) e setor imobiliário (5,8%). Outras atividades somaram 27,3%.

Os dados indicam que a diversificação econômica deixou de ser apenas um objetivo estratégico e passou a se refletir na estrutura do PIB. O desempenho de setores como indústria, comércio, construção, serviços financeiros e imobiliário aponta para o fortalecimento de motores de crescimento complementares ao setor de petróleo.

Ao mesmo tempo, a participação de 22% do setor de petróleo e gás indica que a transição ocorre de forma gradual e equilibrada, buscando maximizar os retornos dos recursos tradicionais enquanto amplia a base econômica não petrolífera.

No conjunto, os indicadores apontam para uma perspectiva positiva para a economia do CCG no terceiro trimestre de 2025, marcada por crescimento sustentado, expansão real consistente e maior participação dos setores não petrolíferos.