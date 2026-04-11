Príncipe herdeiro de Abu Dhabi inicia visita oficial à China neste domingo

ABU DHABI, 11 de abril de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, inicia no domingo (12/04) uma visita oficial à China, no âmbito do compromisso conjunto dos dois países de fortalecer as relações bilaterais e ampliar a cooperação em áreas de interesse comum.

A visita busca avançar a cooperação e elevar os laços entre os Emirados Árabes Unidos e a China, sustentados por uma parceria estratégica abrangente em setores prioritários.

Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan será acompanhado por uma delegação de alto nível, composta por ministros, altos funcionários, líderes empresariais e parceiros econômicos dos Emirados Árabes Unidos.