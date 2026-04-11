Emirados Árabes Unidos anunciam troca de 350 prisioneiros entre Rússia e Ucrânia após nova mediação

ABU DHABI, 11 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos anunciaram o sucesso de novos esforços de mediação entre Rússia e Ucrânia, que resultaram na troca de 350 prisioneiros, sendo 175 de cada lado. Com isso, o total de detidos libertados por meio de mediações do país chegou a 6.305.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores agradeceu aos dois países pela cooperação com a mediação emiradense, destacando o reconhecimento das iniciativas voltadas à resolução do conflito.

A pasta informou que o país já facilitou 21 mediações, refletindo a profundidade das relações com Rússia e Ucrânia e a confiança de ambas as partes, além de reforçar seu papel como mediador em soluções diplomáticas e humanitárias.

O ministério reiterou que os Emirados Árabes Unidos continuarão a apoiar esforços para alcançar uma solução política abrangente para o conflito, com o objetivo de reduzir impactos humanitários e fortalecer as perspectivas de paz, estabilidade e prosperidade em nível regional e global.

O país também sediou duas rodadas de negociações trilaterais entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos em Abu Dhabi, evidenciando o compromisso com o diálogo e a cooperação internacional, além da confiança da comunidade internacional em seu papel na facilitação de negociações e na criação de um ambiente favorável a conversas construtivas.