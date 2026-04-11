Previsão indica chuva e queda de temperatura nos Emirados Árabes Unidos no domingo

ABU DHABI, 11 de abril de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê para domingo (12/04) céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva em várias regiões do país.

Segundo o órgão, há formação de nuvens convectivas acompanhadas de queda nas temperaturas. Os ventos serão fracos a moderados, podendo se intensificar em alguns momentos, com poeira e areia em suspensão que podem reduzir a visibilidade horizontal.

No Golfo Árabe, o mar terá condições moderadas, podendo ficar agitado em alguns momentos devido à atividade de nuvens, enquanto no Mar de Omã as condições permanecem de fracas a moderadas.