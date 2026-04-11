Ministros das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos e da Índia discutem segurança regional

ABU DHABI, 11 de abril de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, para discutir a segurança regional após os ataques com mísseis iranianos, classificados como não provocados e terroristas, contra o país e outras nações.

Os dois analisaram os impactos desses ataques sobre a segurança regional e internacional, a navegação global, o fornecimento de energia e a economia mundial.

O ministro indiano reiterou a plena solidariedade de seu país aos Emirados Árabes Unidos nas medidas adotadas para proteger sua soberania, integridade territorial e a segurança de seus cidadãos e residentes.

Abdullah bin Zayed destacou que a visita reflete a profundidade da parceria estratégica entre os dois países e afirmou que todos os residentes e visitantes nos Emirados Árabes Unidos estão em segurança.

Os ministros também discutiram os desdobramentos após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um cessar-fogo de duas semanas entre Estados Unidos e Irã. Ressaltaram também a importância de esforços internacionais para alcançar uma paz duradoura na região.

As conversas incluíram ainda temas de interesse comum e formas de fortalecer as relações estratégicas bilaterais.

Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional, e Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado, participaram da reunião.