Kuwait desarticula esquema de financiamento ao terrorismo

KUWAIT, 11 de abril de 2026 (WAM) — O Ministério do Interior do Kuwait anunciou que desarticulou um esquema voltado a comprometer a segurança nacional e financiar entidades terroristas.

Em comunicado divulgado pela Kuwait News Agency, a pasta informou que o Serviço de Segurança do Estado prendeu 24 cidadãos, incluindo um indivíduo que teve a cidadania revogada. Os suspeitos estavam em posse de recursos ligados a atividades ilegais.

As autoridades também identificaram oito cidadãos que estão no exterior, um deles igualmente com a cidadania revogada, integrantes de uma rede organizada que arrecadava e mantinha recursos sob pretextos religiosos para posterior transferência, seguindo instruções de fora do país.

Segundo o ministério, os valores foram coletados de doadores que contribuíram de boa-fé, acreditando se tratar de causas beneficentes legítimas. As investigações, no entanto, apontaram que os organizadores desviavam os recursos para entidades ilegais, explorando a confiança dos doadores e desvirtuando a finalidade das contribuições.

Os suspeitos utilizavam empresas comerciais e atividades profissionais como fachada para movimentar o dinheiro. Também recorreram a métodos sofisticados para evitar suspeitas, incluindo a distribuição dos recursos entre várias pessoas para transporte por via terrestre e aérea.

Os detidos foram encaminhados às autoridades competentes. As investigações seguem em andamento para identificar e prender todos os envolvidos na rede.