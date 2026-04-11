Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos condena planos terroristas contra o Kuwait e elogia atuação das forças de segurança

ABU DHABI, 11 de abril de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, condenou com veemência os planos terroristas que buscavam comprometer a segurança, incitar o caos e realizar atos de sabotagem no Kuwait.

Abdullah bin Zayed afirmou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos e o apoio irrestrito a todas as medidas adotadas pelo Kuwait para proteger sua segurança e soberania. Ele também elogiou a eficiência e a vigilância das autoridades de segurança do país ao frustrar a ação e identificar os envolvidos.

O ministro reiterou a rejeição categórica dos Emirados Árabes Unidos a todas as formas de terrorismo e extremismo, bem como a quaisquer ações destinadas a desestabilizar Estados, e destacou a importância de reforçar a cooperação regional e internacional para enfrentar essas ameaças.

Abdullah bin Zayed afirmou ainda que a segurança do Kuwait é parte integrante da segurança dos Emirados Árabes Unidos e reiterou o apoio a todas as medidas adotadas pelo país para preservar sua estabilidade, garantir a proteção de seus cidadãos e residentes e salvaguardar suas conquistas nacionais.