Emirados Árabes Unidos entram para o Guinness com maior número de nacionalidades carregando uma bandeira

ABU DHABI, 12 de abril de 2026 (WAM) — Profissionais de saúde da linha de frente do Burjeel Holdings, em parceria com o Conselho de Esportes de Abu Dhabi, estabeleceram um novo recorde mundial do Guinness pelo maior número de nacionalidades carregando uma bandeira dos Emirados Árabes Unidos, com o lema “Nossa Nação, Nosso Pulso”, reunindo 64 nacionalidades.

A iniciativa ocorreu no sábado (11/04), na ilha de Hudayriyat, como parte da cerimônia de encerramento dos Jogos Burjeel, realizados em cooperação com o Conselho de Esportes de Abu Dhabi sob o tema “Nossa Nação, Nosso Pulso”, inspirado nas diretrizes da liderança para promover a unidade e valorizar a bandeira nacional.

Durante o evento, os participantes carregaram uma única faixa com a bandeira dos Emirados Árabes Unidos e o lema, com 85 metros de comprimento e mais de 200 quilos. Ao todo, 153 pessoas de 64 nacionalidades percorreram 100 metros segurando a faixa acima da cabeça, superando o recorde anterior de 58 nacionalidades, estabelecido em Dubai em 2019.

O secretário-geral do Conselho de Esportes de Abu Dhabi, Aref Hamad Al Awani, afirmou que a conquista reflete a crescente posição de Abu Dhabi como polo global de esportes e eventos comunitários que combinam excelência esportiva com valores humanos e nacionais.

Al Awani acrescentou que a parceria com o Burjeel Holdings está alinhada aos esforços do conselho para apoiar iniciativas que reforcem a unidade e a coesão social, destacando o papel do esporte como ponte entre diferentes culturas e nacionalidades sob a bandeira dos Emirados Árabes Unidos.

O fundador e presidente do Burjeel Holdings, Shamsheer Vayalil, afirmou que a iniciativa reflete o modelo único do país ao reunir diversidade cultural sob uma visão comum e representa uma expressão concreta da força e da coesão de sua sociedade.