Emirados Árabes Unidos enviam comboio com 53 toneladas de ajuda médica a Gaza

GAZA, 12 de abril de 2026 (WAM) — Um comboio de ajuda médica dos Emirados Árabes Unidos entrou na Faixa de Gaza como parte dos esforços contínuos do país para apoiar o povo palestino e aliviar o sofrimento humanitário, no âmbito da Operação Chivalrous Knight 3.

O comboio é composto por oito caminhões que transportam 53 toneladas de suprimentos médicos, incluindo medicamentos, equipamentos, insumos e mobiliário hospitalar, contribuindo para reforçar a capacidade das unidades de saúde de manter os serviços em meio às difíceis condições humanitárias e sanitárias no território.

A ajuda apoia o hospital de campanha dos Emirados Árabes Unidos em Rafah e o centro médico do país em Khan Younis, além de fortalecer o sistema de saúde em Gaza ao fornecer insumos essenciais que aumentam a prontidão das instituições e permitem que as equipes médicas atendam pacientes e feridos.

A equipe médica emiradense mantém atuação contínua para coordenar e entregar assistência humanitária e de saúde, garantindo resposta rápida às necessidades urgentes na Faixa de Gaza, em linha com o compromisso do país com a ajuda humanitária em situações de crise.

A operaçã reflete a continuidade do modelo de assistência dos Emirados Árabes Unidos, com envio de ajuda por vias terrestre, marítima e aérea para apoiar o povo palestino, reforçar sua resiliência e mitigar as condições humanitárias.