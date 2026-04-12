Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe ministro das Relações Exteriores da Índia

ABU DHABI, 12 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar.

O chanceler indiano transmitiu ao presidente emiradense as saudações do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e votos de continuidade de segurança e prosperidade ao país. Mohamed bin Zayed pediu que suas saudações fossem retribuídas ao premiê indiano, com votos de progresso e prosperidade para a Índia.

As duas partes discutiram a cooperação no âmbito da Parceria Estratégica Abrangente e do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre os países, além de formas de avançar nas relações de acordo com suas prioridades de desenvolvimento e interesses mútuos.

As partes analisaram os desdobramentos no Oriente Médio e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regionais e internacionais, bem como sobre a segurança marítima, o fornecimento de energia e a economia global.

O encontro abordou ainda os ataques iranianos, classificados como terroristas, contra civis e infraestrutura nos Emirados Árabes Unidos e em outros países da região, destacando que essas ações violam a soberania e o direito internacional.

O ministro indiano reiterou a solidariedade de seu país aos Emirados Árabes Unidos nas medidas adotadas para defender sua soberania, segurança e a integridade de seu território.

Xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa; xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores; xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos; além de ministros e autoridades participaram da reunião.