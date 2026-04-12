Príncipe herdeiro de Abu Dhabi chega a Pequim para visita oficial à China

PEQUIM, 12 de abril de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou a Pequim para iniciar uma visita oficial à China, com o objetivo de fortalecer as relações bilaterais e ampliar a cooperação em setores prioritários.

A visita reflete o compromisso conjunto dos Emirados Árabes Unidos e da China de aprofundar a parceria estratégica abrangente e ampliar oportunidades de desenvolvimento e cooperação econômica. Também evidencia o interesse em expandir investimentos em setores de alto potencial, em linha com as dinâmicas dos mercados regionais e globais.

A agenda reforça ainda o papel dos Emirados Árabes Unidos como polo global de comércio, porta de entrada para investimentos e parceiro estratégico no impulso ao crescimento econômico sustentável.

Xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; Khaldoon Khalifa Al Mubarak, enviado especial do presidente dos Emirados Árabes Unidos à China e presidente da Autoridade de Assuntos Executivos; Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e diretor-executivo e CEO do grupo ADNOC; Mohamed Hassan Alsuwaidi, ministro do Investimento; Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado no Ministério das Relações Exteriores; Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado no Ministério das Relações Exteriores; Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro; e Maryam Eid AlMheiri, presidente do Escritório de Mídia de Abu Dhabi e assessora de Relações Estratégicas no Gabinete do Príncipe Herdeiro, acompanham a visita.