Polícia de Abu Dhabi alerta contra desfiles comemorativos sem autorização

ABU DHABI, 12 de abril de 2026 (WAM) — A Polícia de Abu Dhabi emitiu uma diretriz exigindo que o público obtenha autorização prévia das autoridades competentes antes de organizar qualquer desfile comemorativo ou reunião pública.

O comando destacou que o cumprimento rigoroso das normas é essencial para garantir a segurança pública e evitar riscos à vida e à propriedade privada.

A autoridade afirmou que a organização legal de eventos é condição necessária para manter a segurança e assegurar a fluidez do tráfego. Moradores e cidadãos foram orientados a demonstrar responsabilidade social e comunicar à polícia qualquer atividade não autorizada.

A Direção-Geral de Trânsito e Patrulhas alertou, em especial, para os riscos de aglomerações espontâneas em vias públicas. As autoridades esclareceram que comportamentos perigosos, como passageiros se projetando para fora de janelas ou tetos solares, estão sujeitos a penalidades severas.

De acordo com o Artigo 1º da Lei Federal de Trânsito, dirigir de forma que coloque em risco a segurança pública implica multa de 2.000 dirhams (US$ 544), 23 pontos na carteira e retenção do veículo por 60 dias. Já o Artigo 94 prevê multa de 500 dirhams (US$ 136), quatro pontos e retenção por 15 dias para quem participar de desfiles não autorizados com veículos leves.