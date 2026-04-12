Prêmio Sheikh Mansour bin Zayed de Excelência Agrícola impulsiona inovação e sustentabilidade

ABU DHABI, 12 de abril de 2026 (WAM) — O Prêmio Sheikh Mansour bin Zayed de Excelência Agrícola funciona como uma iniciativa nacional estratégica voltada à transformação do setor agrícola, ao promover uma cultura de inovação e sustentabilidade para reforçar a segurança alimentar.

Em sua quarta edição, o prêmio se consolidou como uma plataforma integrada para agricultores, produtores pecuários e instituições de apoio, incentivando a adoção de tecnologias avançadas para melhorar a eficiência da produção e a qualidade dos produtos locais.

A edição 2025–2026 ganhou impulso com a realização de cinco festivais especializados no Sheikh Zayed Festival, em Al Wathba, abrangendo agricultura, pecuária, alimentos, flores e mel.

Os eventos oferecem um ambiente interativo para troca de conhecimento entre produtores e especialistas, além de estimular o consumo de produtos nacionais. O Festival do Mel de Al Wathba permitiu que apicultores comercializassem seus produtos e adotassem melhores práticas internacionais, enquanto o Festival Pecuário ampliou seu alcance nacional para incentivar o desenvolvimento de raças locais e métodos sustentáveis de criação.

A iniciativa também promove a valorização ambiental por meio do Festival das Flores, que revela talentos nacionais em paisagismo e design sustentável de jardins.

Além da produção, o prêmio incorpora dimensões sociais ao organizar competições tradicionais voltadas a pessoas com deficiência, garantindo participação inclusiva e fortalecendo a conexão com a identidade nacional. O foco na aquicultura destaca ainda a importância de técnicas modernas de criação de peixes para diversificar as fontes de alimentos.

No conjunto, essas iniciativas reforçam o papel do prêmio não apenas como reconhecimento de excelência, mas como um ecossistema abrangente que impulsiona a transição dos Emirados Árabes Unidos para um modelo baseado em tecnologia e segurança alimentar.