Ouro cai com valorização do dólar

CAPITAIS MUNDIAIS, 13 de abril de 2026 (WAM) — Os preços do ouro caíram nesta segunda-feira (13/04) e atingiram o nível mais baixo em quase uma semana, pressionados pela valorização do dólar.

O ouro à vista recuou 1,1%, para US$ 4.694,30 por onça, o menor nível desde 7 de abril. Os contratos futuros do ouro nos Estados Unidos para entrega em junho caíram 1,4%, para US$ 4.717,80.

Entre outros metais, a prata à vista caiu 1,9%, para US$ 74,45 por onça; a platina recuou 1,3%, para US$ 2.019,35; enquanto o paládio avançou 0,7%, para US$ 1.531,50.