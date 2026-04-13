Equipe UAE Team Emirates-XRG fica em segundo lugar na Paris-Roubaix

PARIS, 13 de abril de 2026 (WAM) — O ciclista esloveno Tadej Pogačar, da equipe UAE Team Emirates-XRG, terminou em segundo lugar na Paris-Roubaix, disputada no domingo (12/04), uma das provas mais prestigiadas do ciclismo mundial.

A vitória ficou com Wout van Aert, da equipe Visma–Lease a Bike, que venceu o sprint final contra Pogačar após uma corrida marcada por reviravoltas.

Pogačar largou determinado a conquistar o único Monumento que ainda faltava em sua carreira e mostrou força desde o início, com sua equipe imprimindo ritmo intenso a 150 km do fim, reduzindo significativamente o pelotão.

A 120 km da chegada, o esloveno sofreu um furo no pneu dianteiro. Após utilizar inicialmente uma bicicleta neutra, recebeu sua bike da equipe e iniciou uma perseguição de 20 km até alcançar novamente o grupo da frente, pouco antes do decisivo trecho de paralelepípedos da Floresta de Arenberg.

O setor icônico também foi determinante para Mathieu van der Poel, da Alpecin–Deceuninck, que sofreu dois furos. Mesmo após ficar mais de dois minutos atrás, o holandês protagonizou uma recuperação expressiva e terminou em quarto lugar.

Após novos problemas mecânicos — troca de bicicleta para Pogačar e furo para Van Aert — os dois atacaram decisivamente a 54 km do fim, no trecho entre Auchy-lez-Orchies e Bersée. A dupla seguiu isolada até o velódromo de Roubaix, onde Van Aert venceu com um sprint perfeito, deixando o campeão mundial na segunda posição.

Van Aert cruzou a linha de chegada com o tempo de 5h16min52s, seguido por Pogačar. Jasper Stuyven completou o pódio em terceiro lugar, 13 segundos atrás.