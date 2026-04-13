Etihad Airways lança cinco novos destinos e adiciona 28 voos para a China

ABU DHABI, 13 de abril de 2026 (WAM) — A Etihad Airways anunciou uma expansão significativa de sua rede na China continental, com o lançamento de cinco novas rotas e a adição de 28 voos semanais, em uma das maiores ampliações da companhia em um único mercado nos últimos anos.

A expansão inclui voos a partir do Aeroporto Internacional Zayed, em Abu Dhabi, para Xangai Pudong, Guangzhou, Chengdu, Hangzhou e Shenzhen, elevando a operação da companhia na China continental para 35 voos semanais em seis destinos, incluindo o serviço diário já existente para Pequim Daxing.

Todas as rotas serão operadas com aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner, com 28 assentos na classe executiva e 262 na econômica, garantindo padronização da oferta de voos de longo curso na rede ampliada.

O aumento de capacidade reflete a crescente importância estratégica do corredor Emirados Árabes Unidos–China, reforçando conexões em comércio, turismo e investimentos, além de consolidar Abu Dhabi como ponto de ligação entre a China e mercados no Oriente Médio, África, Europa e América do Norte.

A expansão deve ampliar significativamente o fluxo de passageiros e cargas entre os dois países, além de facilitar o acesso aos principais centros comerciais, industriais e tecnológicos da China. A medida também fortalece a conectividade de carga em polos estratégicos de indústria e exportação, apoiando cadeias globais de suprimentos e fluxos comerciais de alto valor.

Todas as rotas farão parte da joint venture com a China Eastern Airlines, ampliando a conectividade entre os dois países. A parceria coordena operações em aeroportos estratégicos, com a companhia chinesa já operando voos entre Xangai, Kunming, Xi’an e os Emirados Árabes Unidos.

A expansão também é apoiada pela joint venture de carga com a SF Airlines, reforçando a conectividade logística e o transporte de mercadorias entre a China e mercados globais.

O presidente da Etihad Airways, Mohamed Ali Al Shorafa, afirmou que o anúncio reflete a força das relações entre Emirados Árabes Unidos e China. “A expansão da rede, viabilizada por nossa parceria com a China Eastern, conecta destinos turísticos e centros comerciais em crescimento, gerando prosperidade econômica compartilhada e duradoura", detacou.

O CEO da Etihad Airways, Antonoaldo Neves, afirmou que a China é um mercado estratégico para a companhia. “Esta expansão representa um aumento significativo de capacidade e um sinal claro de nosso compromisso de longo prazo com o mercado. Ao adicionar cinco novos destinos e ampliar frequências, reforçamos a conectividade em um dos corredores econômicos mais importantes do mundo. Isso apoiará a crescente demanda por viagens e comércio, além de criar novas oportunidades para carga, negócios e turismo. Ao mesmo tempo, reforçamos o papel de Abu Dhabi como destino e hub global.”

Cada um dos cinco destinos tem papel relevante na economia chinesa. Xangai Pudong é um centro financeiro global e importante hub de carga; Guangzhou (CAN) é uma importante porta de entrada para a indústria e o comércio no sul da China; Chengdu (TFU) é um polo em rápido crescimento de inovação e tecnologia no oeste do país; Hangzhou (HGH) é um dos principais centros da economia digital e do comércio eletrônico; enquanto Shenzhen (SZX) é um dos principais polos tecnológicos do mundo e um importante mercado exportador.

O anúncio amplia de forma significativa a presença da Etihad na China, oferecendo maior acesso aos principais centros comerciais e culturais do país para passageiros provenientes do Oriente Médio, África, Europa e Américas, com conexões via Abu Dhabi.