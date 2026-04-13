Aliança BRIDGE anuncia segunda edição do BRIDGE Summit a partir de 28 de novembro com duração de cinco dias

ABU DHABI, 13 de abril de 2026 (WAM) — A Aliança BRIDGE anunciou que a segunda edição do BRIDGE Summit será realizada de 28 de novembro a 2 de dezembro de 2026, na Ilha de Yas, em Abu Dhabi, em parceria com o grupo Miral. A duração, ampliada, será de cinco dias.

O anúncio foi feito durante reunião do conselho de administração da aliança, presidida por Abdullah bin Mohammed bin Butti Al Hamed. O conselho avaliou os resultados da primeira edição e o posicionamento do evento como uma das maiores plataformas globais que reúnem líderes e representantes dos setores de mídia, conteúdo, cultura e indústrias criativas, além de tomadores de decisão e investidores, em um ambiente integrado que favorece oportunidades e parcerias mais eficazes em nível global.

A reunião tratou de temas relacionados ao planejamento do BRIDGE Summit 2026, que passará por uma transformação qualitativa em sua estrutura e funcionamento, incluindo a transição de um modelo anual para uma plataforma contínua ao longo do ano, baseada em trilhas especializadas voltadas aos desafios do setor de mídia, à ampliação de parcerias e ao lançamento de iniciativas práticas para apoiar a inovação responsável — estabelecendo o BRIDGE como uma referência global em credibilidade e colaboração profissional.

Abdullah Al Hamed afirmou, durante seu discurso na terceira reunião da aliança, que o BRIDGE Summit 2026 não será uma mera continuidade da edição anterior, mas um salto qualitativo em três aspectos. Segundo ele, o evento será transferido para a Ilha de Yas, oferecendo um espaço maior que acompanha a expansão de sua agenda e ambições. Também será ampliado para cinco dias em vez de três, permitindo mais tempo para o desenvolvimento da inovação. O conteúdo dará ênfase à economia criativa, à integridade da informação e à capacitação das futuras gerações para que possam moldar um cenário midiático que não apenas transmite notícias, mas também cria oportunidades.

Al Hamed destacou ainda que o objetivo é avançar do impulso à institucionalização, do diálogo à execução e da reunião de vozes à convergência de esforços. Ele acrescentou que o BRIDGE atua como uma ponte que reúne contrastes geopolíticos em uma mesma mesa e une ambições globais sob um mesmo teto.

O presidente da aliança ressaltou também que a próxima fase representa a transição de um evento para um modelo estruturado e de uma atividade sazonal a um projeto institucional de longo prazo que redefine o papel da mídia na equação do desenvolvimento, da economia e do conhecimento.

O vice-presidente da Aliança BRIDGE, Dr. Jamal Al Kaabi, afirmou que as novas atualizações do BRIDGE Summit refletem a transição dos Emirados Árabes Unidos de apoiar a economia da mídia, do conteúdo e do entretenimento para estruturar suas plataformas operacionais. Ele observou que o BRIDGE representa um dos modelos práticos mais relevantes nesse setor e que a segunda edição terá como foco aprofundar a qualidade do engajamento profissional por meio de mecanismos estruturados que conectam investidores, produtores, plataformas de mídia e tecnologia, criadores de conteúdo e inovadores em uma plataforma unificada, que facilita o desenvolvimento de modelos de negócios, coproduções e o acesso ampliado a mercados regionais e globais.

A reunião contou com discussões aprofundadas entre os membros da aliança, que apresentaram ideias e visões consistentes, refletindo um entendimento comum de que a segunda edição do BRIDGE Summit traz uma responsabilidade maior do que a primeira. O foco já não está em comprovar o conceito, mas em ampliar seu impacto e transformar o impulso gerado pela primeira edição em uma trajetória institucional sólida e duradoura, capaz de resistir ao tempo.

As discussões destacaram a importância de garantir que a próxima edição do encontro funcione como uma plataforma de tomada de decisões, e não apenas de diálogo, e que produza resultados mensuráveis e práticos que reflitam o peso real das instituições que integram a aliança.