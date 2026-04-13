Departamento de Saúde de Abu Dhabi conduz 4.540 auditorias de licenciamento em unidades de saúde em 2025

ABU DHABI, 13 de abril de 2026 (WAM) — O Departamento de Saúde de Abu Dhabi (DoH, na sigla em inglês) anunciou os resultados de suas atividades de inspeção e auditoria realizadas entre janeiro e dezembro de 2025, reforçando o compromisso com a proteção da saúde da população, a qualidade dos serviços e a segurança do sistema de saúde do emirado.

No período, o órgão conduziu 4.540 auditorias de licenciamento em unidades de saúde. As auditorias de conformidade cresceram de 2.401 no ano anterior para 3.485 em 2025, alta de 31%, com cobertura total dos prestadores de atendimento domiciliar.

As ações refletem a ampliação da supervisão regulatória para identificar oportunidades de melhoria, elevar a qualidade dos serviços e garantir a segurança dos pacientes e um atendimento centrado no paciente.

O departamento também realizou campanhas de fiscalização em áreas prioritárias, como prescrição e dispensação de medicamentos, operações laboratoriais, requisitos operacionais e emiratização no setor de saúde. A maioria das unidades demonstrou conformidade com os padrões, especialmente em segurança assistencial e aplicação consistente de controles operacionais.

Auditorias laboratoriais identificaram oportunidades de melhoria em um número limitado de laboratórios de pequeno e médio porte, onde planos corretivos já estão em andamento.

As auditorias de Tawteen indicaram necessidade de avanços adicionais em algumas unidades, exigindo continuidade dos esforços de adequação no setor.

O DoH registrou 1.831 casos no sistema de gestão de relacionamento com o cliente, com taxa de resolução de 98%, reforçando o compromisso com transparência e aprimoramento regulatório.

A iniciativa “Voz da Comunidade” permite que moradores apresentem sugestões, preocupações e avaliações, contribuindo diretamente para melhorias nos serviços e nas prioridades regulatórias.

O departamento também atualizou normas ao longo de 2025, incluindo o padrão de gestão de resíduos médicos, voltado a práticas seguras e sustentáveis nas unidades de saúde.

A subsecretária do DoH, Noura Al Ghaithi, afirmou que os resultados refletem a evolução do sistema de saúde, baseado em monitoramento, transparência e responsabilidade compartilhada. “Os esforços de auditoria e supervisão reforçam nosso compromisso de garantir que cada membro da comunidade receba atendimento seguro e de alta qualidade. Ao ampliar a supervisão regulatória, colaborar com os prestadores e incorporar o retorno da população, seguimos fortalecendo a confiança e o cuidado centrado no paciente.”

A diretora-executiva do setor de qualidade da saúde, Fayeza Al Yafei, afirmou que os resultados mostram avanços concretos nas unidades do emirado. “A prioridade é garantir que cada unidade ofereça serviços de alta qualidade sob padrões rigorosos de segurança, ao mesmo tempo em que trabalhamos com os prestadores na implementação de melhorias. A melhoria contínua é um princípio central da cultura do setor.”

O departamento instou os prestadores de saúde a manterem conformidade com as normas e incentivou a população a participar por meio dos canais da iniciativa “Voz da Comunidade”, destacando a importância da colaboração entre regulador, prestadores e sociedade para um sistema de saúde resiliente e preparado para o futuro.