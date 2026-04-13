Autoridade Federal de Regulação Nuclear avalia operações de Barakah e aprova acordos de pesquisa

ABU DHABI, 13 de abril de 2026 (WAM) — O conselho de administração da Autoridade Federal de Regulação Nuclear (FANR, na sigla em inglês) reuniu-se para revisar avanços regulatórios e discutir prioridades estratégicas para o setor nuclear e de radiação.

Os membros foram informados sobre o status operacional das quatro unidades da usina nuclear de Barakah, incluindo cronogramas de reabastecimento e manutenção. A FANR segue realizando inspeções regulares para verificar o cumprimento das normas e garantir a operação segura da instalação.

O conselho também aprovou acordos de pesquisa com instituições acadêmicas, entre elas a Universidade Khalifa e a Universidade dos Emirados Árabes Unidos, no âmbito do Programa de Pesquisa Regulatória da FANR, lançado em 2025. Os estudos abrangem a operação segura de usinas nucleares, além do uso de inteligência artificial e tecnologias avançadas na proteção radiológica e nas operações de instalações nucleares.

Os acordos reforçam o compromisso da autoridade com o avanço científico em apoio à sua missão de proteger a população, os trabalhadores e o meio ambiente, além de destacar o papel das parcerias acadêmicas no desenvolvimento do setor.

O conselho aprovou ainda o orçamento da FANR para 2027, com foco no fortalecimento das operações regulatórias, no avanço de iniciativas estratégicas, na capacitação da força de trabalho nacional e na ampliação da transformação digital e da preparação para o futuro.