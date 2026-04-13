Banco de Desenvolvimento dos Emirados injeta US$ 5,4 milhões por dia para apoiar empresas e a estabilidade do mercado

ABU DHABI, 13 de abril de 2026 (WAM) — O Banco de Desenvolvimento dos Emirados (EDB, na sigla em inglês) anunciou que está liberando, em média, 20 milhões de dirhams (US$ 5,4 milhões) por dia em financiamentos para garantir a continuidade das operações das empresas e a estabilidade do mercado no país.

Em um cenário global marcado por atrasos nas cadeias de suprimentos e mudanças rápidas de mercado, o banco atua como um dos principais instrumentos para atender às necessidades imediatas da economia.

A injeção diária de recursos busca suprir demandas urgentes de liquidez, permitindo que fabricantes, empresas de tecnologia e produtores de alimentos mantenham suas operações, adquiram insumos no prazo e preservem a estabilidade das cadeias produtivas domésticas diante da volatilidade externa.

O CEO do EDB, Ahmed Mohamed Al Naqbi, afirmou que a estratégia responde à necessidade de agilidade do mercado. “Quando as cadeias globais de suprimentos se apertam, a velocidade é essencial. A liberação de 20 milhões de dirhams por dia é nossa resposta direta à necessidade de agilidade e previsibilidade.”

Al Naqbi acrescentou que não se trata de anúncios de alto nível. "Estamos colocando capital de giro essencial diretamente nas contas das empresas que precisam neste momento. Como parceiro financeiro confiável, utilizamos análises robustas de risco de crédito para agir com rapidez e segurança, garantindo que nossas empresas estratégicas e as micro, pequenas e médias empresas tenham o alívio financeiro e a orientação necessários para enfrentar qualquer cenário e aproveitar novas oportunidades.”

Para manter esse ritmo acelerado de desembolso, o EDB reformulou completamente seus canais de acesso para empresas. As principais mudanças incluem a flexibilização da política de liquidez do banco, a redução significativa dos requisitos para aprovação de empréstimos para agilizar o acesso aos recursos e a atualização das estruturas de financiamento e capital para melhor apoiar as empresas no atual ambiente econômico. Essas medidas visam garantir que o EDB possa responder rapidamente às demandas do mercado, ao mesmo tempo em que reforça seu papel como catalisador do crescimento industrial e da resiliência das cadeias de suprimentos.

Como alcançar rapidamente as empresas exige um ecossistema altamente conectado, o EDB executa essa estratégia diária por meio de parcerias ativas com bancos locais e fintechs de crédito. Essas colaborações são fundamentais para eliminar fricções, permitindo que micro, pequenas e médias empresas acessem o financiamento do EDB com uma velocidade sem precedentes.

Desde o lançamento de sua estratégia renovada em 2021, o financiamento direto do EDB na economia gerou impacto econômico significativo, contribuindo com 11,3 bilhões de dirhams (US$ 3,1 bilhões) para o Produto Interno Bruto não petrolífero dos Emirados Árabes Unidos e viabilizando 74,6 bilhões de dirhams (US$ 20,3 bilhões) em investimentos industriais.

Ao continuar injetando 20 milhões de dirhams (US$ 5,4 milhões) por dia na economia em seus cinco setores prioritários — indústria, tecnologia avançada, saúde, energias renováveis e segurança alimentar — o EDB demonstra que os Emirados Árabes Unidos não são apenas um ambiente seguro para fazer negócios, mas um mercado que protege e impulsiona ativamente seu setor privado todos os dias.