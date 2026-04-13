Príncipe herdeiro de Abu Dhabi e premiê da China discutem fortalecimento de parceria estratégica e ampliação da cooperação

PEQUIM, 13 de abril de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o primeiro-ministro da China, Li Qiang, discutiram formas de fortalecer a parceria estratégica abrangente entre os dois países e de ampliar a cooperação em setores prioritários.

O encontro ocorreu durante recepção oficial oferecida pelo premiê chinês ao príncipe herdeiro de Abu Dhabi, no contexto da visita oficial à China.

Na abertura da reunião, Li Qiang deu as boas-vindas a Khaled e à delegação. Expressou, na sequência, votos de sucesso para a visita, com o objetivo de avançar a cooperação bilateral.

Khaled agradeceu a recepção e a hospitalidade e reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de fortalecer a parceria estratégica com a China e ampliar a cooperação, especialmente nas áreas econômica e de desenvolvimento, em benefício mútuo e do crescimento sustentável.

O príncipe herdeiro destacou a importância de aprofundar as bases da relação entre os dois países e avançar para uma fase mais integrada de cooperação, com foco em oportunidades futuras, no fortalecimento da resiliência das cadeias de suprimentos e no papel de ambos como parceiros centrais na economia global.

As discussões também abordaram a ampliação da cooperação em diversos setores prioritários, alinhados às estratégias de desenvolvimento dos dois países e às tendências da economia global.

Os dois lados destacaram a relevância da Conferência de Promoção de Negócios Emirados Árabes Unidos–China, realizada paralelamente à visita, reunindo empresários e investidores para explorar oportunidades em comércio, investimento, infraestrutura, tecnologia e indústria. O comércio não petrolífero entre os dois países atingiu cerca de US$ 111 bilhões em 2025.

O encontro também tratou de temas regionais e internacionais, com ênfase na promoção da estabilidade, no reforço da coordenação internacional para enfrentar desafios comuns e no apoio a soluções pacíficas para conflitos.

Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan e Li Qiang acompanharam ainda a assinatura de diversos memorandos de entendimento para ampliar a cooperação em áreas como energia limpa, investimentos, agricultura sustentável, sustentabilidade ambiental, ciências da saúde e tecnologia avançada, com foco em intercâmbio de conhecimento e pesquisa conjunta.

O premiê chinês ofereceu um jantar em homenagem ao príncipe herdeiro e à delegação, com a presença de ministros, autoridades e convidados dos dois países, ocasião que também permitiu novas conversas sobre cooperação bilateral.

Xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; Khaldoon Khalifa Al Mubarak, enviado especial do presidente dos Emirados Árabes Unidos à China e presidente da Autoridade de Assuntos Executivos; Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e diretor-executivo e CEO do grupo ADNOC; Mohamed Hassan Alsuwaidi, ministro do Investimento; Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado no Ministério das Relações Exteriores; Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado no Ministério das Relações Exteriores; Hussain bin Ibrahim Al Hammadi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na China; Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro; Maryam Eid AlMheiri, presidente do Escritório de Mídia de Abu Dhabi e assessora de Relações Estratégicas no Gabinete do Príncipe Herdeiro; e Khaled Mohammed Jadid Al-Shehhi, vice-chefe da missão dos Emirados Árabes Unidos na China, participaram da reunião.