Centro Nacional de Meteorologia prevê chuva fraca e poeira em suspensão nos próximos dias nos Emirados

ABU DHABI, 14 de abril de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia prevê um período com manhãs úmidas e variação de nebulosidade até sábado (19/04), com possibilidade de chuva fraca e poeira em suspensão em diferentes regiões do país.

O período começa nesta terça-feira (14/04) com formação de névoa pela manhã e chance de chuva leve nas áreas oeste e sul. Ventos de noroeste podem ganhar intensidade e levantar areia, reduzindo a visibilidade no interior, enquanto o mar ficará de moderado a agitado.

Na quarta-feira (15/04), o padrão se repete, com momentos de poeira em suspensão, possibilidade de chuva leve durante o dia no litoral e ventos mais fortes, podendo atingir até 50 km/h.

Na quinta-feira (16/04), as condições tendem a se estabilizar, com tempo de claro a parcialmente nublado, apesar de episódios ocasionais de poeira.

Na sexta-feira (17/04), a umidade volta nas primeiras horas do dia, com possibilidade de névoa e chuva leve em ilhas e áreas costeiras.

O período termina no sábado (18/04), com tempo estável e ventos mais fracos, enquanto o mar ficará calmo tanto no Golfo Árabe quanto no Mar de Omã.