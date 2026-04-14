Abdullah bin Zayed parabeniza ministro das Relações Exteriores do México e discute cenário regional

ABU DHABI, 14 de abril de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, parabenizou, por telefone, Roberto Velasco Álvarez por sua nomeação como secretário de Relações Exteriores do México.

Durante a ligação, os dois discutiram as relações bilaterais, áreas de cooperação e oportunidades de crescimento em diversos setores, em benefício dos interesses comuns.

Abdullah bin Zayed desejou sucesso a Roberto Velasco Álvarez no novo cargo. Reafirmou também o compromisso de trabalhar conjuntamente para fortalecer a parceria entre os dois países, em apoio às prioridades de desenvolvimento e ao crescimento econômico sustentável.

Os ministros também analisaram os desdobramentos regionais. O chanceler mexicano reafirmou a solidariedade de seu país com os Emirados Árabes Unidos após os ataques de mísseis iranianos, classificados como não provocados e terroristas.