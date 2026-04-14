Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos discute situação regional com diversas autoridades

ABU DHABI, 14 de abril de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com ministros de países aliados e parceiros sobre os desdobramentos regionais após os ataques de mísseis iranianos, classificados como não provocados e terroristas, contra o país e outras nações da região.

Abdullah bin Zayed falou com o ministro das Relações Exteriores do Kuwait, xeique Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah; com o ministro das Relações Exteriores da Holanda, Tom Berendsen; e com o ministro das Relações Exteriores de Singapura, Vivian Balakrishnan.

A autoridade emiradense agradeceu aos ministros pela solidariedade de seus países e afirmou que todos os residentes e visitantes nos Emirados Árabes Unidos estão em segurança.

As conversas também trataram dos desdobramentos após o anúncio, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um cessar-fogo de duas semanas entre os Estados Unidos e o Irã. Destacaram ainda a necessidade de ação internacional coordenada para estabelecer uma paz duradoura na região e reforçar as bases da segurança e da estabilidade, tanto em nível regional quanto global.